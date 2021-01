Carmagnola: uomo uccide la moglie e il figlio di 5 anni poi tenta il suicidio (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ennesima tragedia familiare. È accaduta questa notte in un paese in provincia di Torino, Carmagnola, dove un uomo di 39 anni A.R. ha ucciso la moglie anch’essa di 39 anni e il figlioletto di 5 anni per poi tentare il suicidio lanciandosi dal balcone di casa al secondo piano. La moglie voleva lasciarlo Il duplice omicidio si sarebbe scatenato intorno alle 3 di notte nell’abitazione dove erano andati a vivere da poco più di sei mesi e al culmine di una brutta lite. Sono stati i vicini di casa ad allertare i soccorsi preoccupati dalle urla che arrivavano dall’appartamento. I carabinieri hanno arrestato l’uomo che adesso si trova ricoverato all’ospedale di Torino piantonato dalle forze dell’ordine ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ennesima tragedia familiare. È accaduta questa notte in un paese in provincia di Torino,, dove undi 39A.R. ha ucciso laanch’essa di 39e illetto di 5per poire illanciandosi dal balcone di casa al secondo piano. Lavoleva lasciarlo Il duplice omicidio si sarebbe scatenato intorno alle 3 di notte nell’abitazione dove erano andati a vivere da poco più di sei mesi e al culmine di una brutta lite. Sono stati i vicini di casa ad allertare i soccorsi preoccupati dalle urla che arrivavano dall’appartamento. I carabinieri hanno arrestato l’che adesso si trova ricoverato all’ospedale di Torino piantonato dalle forze dell’ordine ...

