Calciomercato Juventus | previsto contatto con l’Atalanta | si studia uno scambio

Leggi su tuttojuve24

(Di venerdì 29 gennaio 2021)e Atalanta sono ancora attive sul mercato e per oggi, secondo quanto riportato in esclusiva da tuttomercatoweb.com, ci potrebbero essere nuovi contatti per impostare unotra giovani. La Dea starebbendo i profili di Alessandro Vogliacco (difensore centrale del Pordenone per cui la Juve detiene il diritto di recompra) e il terzino sinistro Pietro Beruatto, così come altri giovani bianconeri. LEGGI ANCHE:, ipotesiin difesa in Premier League Ladall’altra parteeventuali calciatori che potrebbero far comodo per l’U23 di Mister Zauli e che in futuro magari potrebbero arrivare anche nella prima squadra di Andrea Pirlo. Secondo TMW dunque si muove qualcosa sull’asse Atalanta-Juve e ...