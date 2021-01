Calcio a 5, buona la prima per l’Italia di Bellarte: Montenegro battuto nettamente, ora testa alla Finlandia (Di venerdì 29 gennaio 2021) buona la prima per l’Italia di Massimiliano Bellarte. La Nazionale di Calcio a 5 ha infatti sconfitto nettamente il Montenegro nella partita d’esordio delle qualificazioni agli Europei 2022. Un 3-0 che serve agli azzurri per cominciare quest’avventura con il piede giusto e per caricarsi in vista della sfida alla Finlandia di martedì prossimo. L’avversario non era sicuramente dei più ostici, però la prima Italia di Bellarte ha destato davvero un’ottima impressione, tanto per il gioco espresso quanto per l’aver saputo colpire nei momenti-chiave della gara. A Podgorica, di fatto, non c’è mai stata partita e il risultato finale poteva tranquillamente essere più rotondo. Il “filosofo” di Ruvo di Puglia è ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021)laperdi Massimiliano. La Nazionale dia 5 ha infatti sconfittoilnella partita d’esordio delle qualificazioni agli Europei 2022. Un 3-0 che serve agli azzurri per cominciare quest’avventura con il piede giusto e per caricarsi in vista della sfidadi martedì prossimo. L’avversario non era sicuramente dei più ostici, però laItalia diha destato davvero un’ottima impressione, tanto per il gioco espresso quanto per l’aver saputo colpire nei momenti-chiave della gara. A Podgorica, di fatto, non c’è mai stata partita e il risultato finale poteva tranquillamente essere più rotondo. Il “filosofo” di Ruvo di Puglia è ...

Buona la prima per l'Italia di Massimiliano Bellarte. La Nazionale di calcio a 5 ha infatti sconfitto nettamente il Montenegro nella partita d'esordio delle qualificazioni agli Europei 2022. Un 3-0 ch ...

