Cade scalando una cascata di ghiaccio a Sappada

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Un trentacinquenne di Udine è caduto procurandosi politraumi durante la risalita di unadinell’orrido dell’Acquatona. La chiamata è arrivata poco prima delle 13 alla centrale operativa dalla Sores attivando le stazioni del Soccorso Alpino di(sei tecnici sul posto) e di Santo Stefano di Cadore (cinque tecnici), considerata la localizzazione dell’incidente sul confine tra le regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, oltre alla Guardia di Finanza e all’ambulanza. Le squadre dei soccorritori si sono calate in corda doppia dal livello della strada fino al livello del Torrente Acquatona superando un dislivello di sessanta metri. Una volta sul fondo hanno imbarellato il ferito e lo hanno traslato dal punto della caduta, sul quale incombevano diverse stalattiti di, fino ad un punto dal ...

Il Friuli

Un trentacinquenne di Udine è caduto procurandosi politraumi durante la risalita di una cascata di ghiaccio nell'orrido dell'Acquatona.