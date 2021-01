Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2021 ore 17:45 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Viabilità 28 GENNAIO 2021 ORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA DIRAMAZIONE Roma SUD ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA RIMAMENDO IN INTERNA SI RALLENTA TRA BUFALOTTA E Roma TERAMO MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE IN VIA NOMENTANA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA PALOMBARESE DIREZIONE COLLEVERDE RALLENTAMENTI IN VIA TIBURTINA TRA VILLANOVA E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE ATTIVE NUOVE LINEE CIRCOLARI ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 28 gennaio 2021)28 GENNAIOORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA DIRAMAZIONESUD ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA RIMAMENDO IN INTERNA SI RALLENTA TRA BUFALOTTA ETERAMO MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA ENINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE IN VIA NOMENTANA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA PALOMBARESE DIREZIONE COLLEVERDE RALLENTAMENTI IN VIA TIBURTINA TRA VILLANOVA E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE ATTIVE NUOVE LINEE CIRCOLARI ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2021 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #Roma #viabilità incidente tra veicoli privati a via Partanna, la linea di #RomaTpl 057 è al momento deviata su via… - LuceverdeRoma : RT @romamobilita: #Roma #viabilità chiusura temporanea di via della Muratella altezza Fattoria Latte Sano per un palo della rete elettrica… - romamobilita : #Roma #viabilità chiusura temporanea di via della Muratella altezza Fattoria Latte Sano per un palo della rete elet… - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso in via Trionfale, la #RomaTpl segnala rallentamenti sulla linea 907. -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Autostrade e traffico, i tratti "da incubo" nei weekend d'estate. FOTO Sky Tg24