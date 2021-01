Ultime Notizie Roma del 28-01-2021 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio e consultazione Quirinale al via con casellati è fico fico che dice siamo tutti al lavoro per il bene del paese sul fronte partiti Zingaretti indica Conte cade il veto su Renzi Di Maio conferma la lealtà dei 5 Stelle a Ponte Renzi Punta il dito contro lo scandalo dei gruppi improvvisati centrodestra compatto si vada alle urne ribadisce Salvini sono 15204 nuovi casi positivi al corona rossa registrati nelle24 ore secondo i dati del Ministero della Salute ancora prima ne erano 10593 superati due milioni e mezzo di casa in Italia e decessi sono stati 467 totale dei decessi tocca quota 86889 dall'inizio della pandemia vaccini quindi è scontro tra Europa e astrazeneca l'Unione Europea dice rispetti gli accordi La ziarisponde nessuno obbligo Bruxelles contesta ...