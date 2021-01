Tesla - Musk chiude il primo bilancio annuale in utile

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Laentra definitivamente nel novero delle aziende "tradizionali": la Casa californiana è, infatti, riuscita are inil suodopo ben 17 anni di vita. I numeri. In dettaglio, il 2020 è stato chiuso dall'azienda guidata dal vulcanico Eloncon unnetto di 721 milioni di dollari, a fronte della perdita di 862 milioni dell'anno precedente, mentre i ricavi sono saliti del 28% a 31,5 miliardi, poco sopra i 31,1 miliardi attesi dal consenso degli analisti. L'per azione rettificato, per quanto in crescita a 2,24 dollari, è stato inferiore alle previsioni fissate a quota 2,45 dollari. Inoltre, il margine operativo lordo al netto delle voci ricorrenti è balzato del 95% a 5,82 miliardi (per ...