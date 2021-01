Napoli – Spezia | 4-2 | il doppio volto degli azzurri ma è semifinale

Leggi su zon

(Di venerdì 29 gennaio 2021) È terminata la sfida al Maradona tra ile locon una poco convincente vittoria dei padroni di casa. I fantasmi della crisi sono ancora lì? Partita strana al Maradona. Ilha vinto per 4-2 contro unofalcidiato dagli infortuni e dalle assenze. Il primo tempoè stato semplice poesia: gioco facile, rapido, palla a terra e quattro gol. Prima Koulibaly di tacco a due metri dalla porta, poi Lozano pescato in profondità da un lancio di Demme, successivamente Politano servito alla perfezione da Zielinski e infine Elmas hanno condotto una prestazione a dir poco cinica e sontuosa.spento, scialbo e mai ingrado di impensierire la difesa del. Nella ripresa, però, qualcosa cambia. Gattuso richiama in ...