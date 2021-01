Mediaset fa “pubblicità” alla Rai, il conduttore non ci sta: “Ci tocca farlo” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Mediaset ha voluto fare “pubblicità” ad un programma di punta della Rai, ma il conduttore non ci sta: “Guarda te se dobbiamo farlo.” Mediaset ha fatto un’inaspettata “pubblicità” ad un programma di punta di casa Rai? Il tutto è accaduto in maniera totalmente inaspettata ieri sera durante Striscia La Notizia quando Enzo Iacchetti ha avuto Leggi su youmovies (Di giovedì 28 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha voluto fare “” ad un programma di punta della Rai, ma ilnon ci sta: “Guarda te se dobbiamo.”ha fatto un’inaspettata “” ad un programma di punta di casa Rai? Il tutto è accaduto in maniera totalmente inaspettata ieri sera durante Striscia La Notizia quando Enzo Iacchetti ha avuto

Silvialonuzzo_ : RT @Federicag2000: IL GF CHE AVVERTE TOMMASO QUANDO C’È LA PUBBLICITÀ SU MEDIASET EXTRA COSÌ CHE PUÓ FERMARSI, STO URLANDO #TZVIP https://t… - cestlaviemacher : RT @_heysestra: Dayane: Ma perché siamo in pubblicità? Siamo in qualche programma? Giulia: Siamo su mediaset extra! Dayane: Ah sì? Carlot… - ImperoZorzando : RT @Federicag2000: IL GF CHE AVVERTE TOMMASO QUANDO C’È LA PUBBLICITÀ SU MEDIASET EXTRA COSÌ CHE PUÓ FERMARSI, STO URLANDO #TZVIP https://t… - Malena10308431 : RT @_heysestra: Dayane: Ma perché siamo in pubblicità? Siamo in qualche programma? Giulia: Siamo su mediaset extra! Dayane: Ah sì? Carlot… - Stef4niaxx : RT @zerowidee: ma tommaso pazzesco si è preparato pure i tempi per stare dietro alle pubblicità di mediaset extra -

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset pubblicità Mediaset, Pier Silvio Berlusconi vuole creare il polo europeo della tv Corriere della Sera