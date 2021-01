Matteo Renzi tesse le lodi del «grande» principe saudita Mohammad bin Salman: «Vostra Altezza, grazie» – Il video (Di giovedì 28 gennaio 2021) Mentre in Italia si consumava la crisi di governo da lui stesso innescata, Matteo Renzi si trovava a Riad, in Arabia saudita, per partecipare a una conferenza sull’innovazione organizzata dal FII Institute, un’organismo controllato dalla famiglia reale saudita. È lì che il leader di Italia Viva ha rivolto al leader controverso del Paese un caloroso saluto: «È un grande piacere e un grande onore essere qui con il grande principe Mohammad bin Salman. Per me è un privilegio poter parlare con te di Rinascimento – dichiara Renzi nel video -. Credo che l’Arabia saudita possa essere il luogo per un nuovo Rinascimento. Vostra Altezza, ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 gennaio 2021) Mentre in Italia si consumava la crisi di governo da lui stesso innescata,si trovava a Riad, in Arabia, per partecipare a una conferenza sull’innovazione organizzata dal FII Institute, un’organismo controllato dalla famiglia reale. È lì che il leader di Italia Viva ha rivolto al leader controverso del Paese un caloroso saluto: «È unpiacere e unonore essere qui con ilbin. Per me è un privilegio poter parlare con te di Rinascimento – dichiaranel-. Credo che l’Arabiapossa essere il luogo per un nuovo Rinascimento., ...

stanzaselvaggia : La prossima settimana Matteo Renzi andrà in Corea del Nord, culla del nuovo Illuminismo. - StefanoFeltri : +++Renzi, l’intervista al principe saudita: celebra il regime, ecco il video +++ Mentre @ItaliaViva va alle consu… - petergomezblog : In piena crisi di governo Matteo Renzi vola a Riad per una conferenza di 20 minuti. È nel board di un ente saudita… - trinchelino : RT @stanzaselvaggia: La prossima settimana Matteo Renzi andrà in Corea del Nord, culla del nuovo Illuminismo. - andremudadu : RT @stanzaselvaggia: La prossima settimana Matteo Renzi andrà in Corea del Nord, culla del nuovo Illuminismo. -