Matera | trova portafogli e lo restituisce | proprietario gli regala tutta la somma contenuta

Leggi su limemagazine.eu

(Di giovedì 28 gennaio 2021) . Un ragazzo di venti anni, originario della Nigeria e lavoratore part time nel capoluogo di provincia lucano, si è imbattuto nelmentre camminava in strada. Il ventenne non ci ha pensato su due volte e ha portato l’oggetto pieno di banconote in Questura dove grazie ai documenti contenuti all’interno sono riusciti a rintracciare il legittimoche ha deciso di ringraziare il ventenne in maniera molto tangibile. I buoni gesti vengono ripagati, lo dimostra la storia di un giovane immigrato nigeriano residente in Italia che dopo aver restituito unto in strada al legittimosi è visto ringraziare da quest’ultimo con l’interaall’interno. Scenario della storia a lieto fine per entrambi i protagonisti è ...