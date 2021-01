Longo è della Casertana | “Qui un gioco ideale per le mie caratteristiche”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – LaFC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Sebastiano. L’attaccante classe 1998 arriva dal Parma a titolo definitivo con un accordo che prevede per il prossimo giugno un’opzione per rinnovo biennale. Attaccante rapido e tecnico, nella prima partestagione ha indossato la maglia del Fano (serie C girone B) e vanta importanti esperienze in C con Messina, Paganese e Potenza. “Sono contentissimo di approdare in una piazza blasonata – commentaal suo arrivo – Ho scelto Caserta perché so di trovare una realtà importante e una società sana che ha tanta voglia di lavorare in vista del futuro. Ho guardato diverse partite dei falchetti e mi hanno colpito le idee diche il mister è riuscito a trasmettere ...