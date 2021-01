L’assegno unico per i figli slitta per la crisi di governo? (Di giovedì 28 gennaio 2021) Luca Cifoni sul Messaggero oggi fa il punto sulle riforme del governo Conte Bis che rischiano di essere realizzate con dei ritardi per l’instabilità politica dovuta alla crisi di governo. In caso di elezioni anticipate il delay potrebbe dilatarsi ulteriormente, rimandando tutto a dopo l’estate. A saltare potrebbe essere la proroga del blocco dei licenziamenti, ma anche la riforma del fisco. E soprattutto la messa in vigore delL’assegno unico per i figli che, ironia della sorte, era proprio una delle proposte portate avanti dalla ministra Bonetti di Italia Viva: Il capitolo forse più delicato su cui l’esecutivo avrebbe dovuto accelerare è quello delL’assegno universale per i figli. Progetto per il quale sono già state stanziate le risorse finanziarie ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Luca Cifoni sul Messaggero oggi fa il punto sulle riforme delConte Bis che rischiano di essere realizzate con dei ritardi per l’instabilità politica dovuta alladi. In caso di elezioni anticipate il delay potrebbe dilatarsi ulteriormente, rimandando tutto a dopo l’estate. A saltare potrebbe essere la proroga del blocco dei licenziamenti, ma anche la riforma del fisco. E soprattutto la messa in vigore delper iche, ironia della sorte, era proprio una delle proposte portate avanti dalla ministra Bonetti di Italia Viva: Il capitolo forse più delicato su cui l’esecutivo avrebbe dovuto accelerare è quello deluniversale per i. Progetto per il quale sono già state stanziate le risorse finanziarie ...

