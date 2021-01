Kovalenko subito a Bergamo? L’Atalanta tratta con lo Shakhtar | chiusura possibile

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 28 gennaio 2021) In casa Atalanta il mercato invernale sembrava dovesse essere chiuso con l’entrata di Maehle e le uscite di Mojica, Depaoli, Piccini e Gomez. Invece, qualcosa potrebbe ancora succedere nelle ultime ore ditive, con la dirigenza nerazzurra che potrebbe regalare un ultimo colpo a mister Gasperini. Sidi Viktor, talento ucraino classe 1996, che a giugno si libera a parametro zero dalloDonetsk.ha già un accordo di massima col 24enne che in ogni caso sbarcherà a Zingonia la prossima estate. Ma il Gasp, persa una pedina importante a centrocampo come il Papu Gomez, non disdegnerebbe di un’entrata per affrontare la seconda metà di stagione con una coperta mai troppo corta, soprattutto con Pasalic che – operato a dicembre per il riacutizzarsi della pubalgia – avrà ...