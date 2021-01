Il peperoncino fa dimagrire? La risposta della scienza!

Leggi su giornal

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Ilfa? Questa domanda è al centro dell’attenzione quando si parla di soluzioni per rimanere in forma. La cosa non deve sorprendere dato che tutti, chi più chi meno, teniamo a questo aspetto. Alla luce di ciò, non ti resta che proseguire nella lettura di questo articolo per scoprire di più su uno degli alimenti più popolari.: gli effetti sul peso I benefici delsono al centro dell’attenzione scientifica da tempo. Per quanto riguarda gli effetti sul peso, è degno di nota soprattutto il ruolocapsaicina, principio attivo al quale si deve l’inconfondibile sapore piccante. I motivi – scientificamente provati – per cui è importante considerarne l’assunzione riguardano in particolare la capacità di inibire l’attività dell’ormone grelina, che causa l’aumento ...