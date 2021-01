Ibrahimovic-Lukaku: sanzioni leggere ma la FIGC può aprire un’indagine (Di giovedì 28 gennaio 2021) Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku non dovrebbero incorrere in sanzioni pesanti per lo scontro avvenuto nel derby di Coppa Italia. I dettagli Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, per lo scontro tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku si attendono sanzioni leggere. Nel referto compilato dall’arbitro Valeri, infatti, comparirebbe solo il riferimento alle “reciproche scorrettezze”. Ad ogni modo è possibile che la Procura della FIGC potrebbe aprire un’indagine date che sulle frasi di Ibrahimovic pesa l’ombra della discriminazione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Zlatane Romelunon dovrebbero incorrere inpesanti per lo scontro avvenuto nel derby di Coppa Italia. I dettagli Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, per lo scontro tra Zlatane Romelusi attendono. Nel referto compilato dall’arbitro Valeri, infatti, comparirebbe solo il riferimento alle “reciproche scorrettezze”. Ad ogni modo è possibile che la Procura dellapotrebbedate che sulle frasi dipesa l’ombra della discriminazione. Leggi su Calcionews24.com

Inter : ?? | FINIIIITAAAA!!! Ci sono voluti ?? minuti per vincere questo #DerbyMilano... che si tinge di nerazzurro!!! ??????… - RaiSport : ? Lo scontro verbale tra #Ibrahimovic e #Lukaku durante il derby di Coppa Italia #calcio #InterMilan #CoppaItalia - AntoVitiello : #Ibrahimovic ha chiesto scusa negli spogliatoi ai compagni per il rosso, e ha ribadito che non ha usato parole razz… - ElTrattore : RT @capuanogio: #Ibrahimovic razzista? Il dibattito in tutto il mondo dopo la rissa ruota intorno all'interpretazione delle frasi dello sve… - ElTrattore : RT @capuanogio: La Procura #Figc sta valutando se aprire un'inchiesta sulla rissa tra #Ibrahimovic e #Lukaku e c'è chi chiede l'esclusione… -