Governo, Orlando a La7: “Renzi ambiguo su reincarico a Conte, così ha consentito compattezza in Italia Viva” (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Responsabili? Penso che Renzi sia stato astuto ad assumere una posizione di astensione prima e di vaghezza poi sul reincarico a Conte, perché tiene insieme il gruppo”, così Andrea Orlando ospite di Lilli Gruber, a Otto e Mezzo su La 7. “Aver mantenuto questa ambiguità gli ha consentito di mantenere anche l’unità di Italia Viva”, ha detto ancora il vice segretario che ha poi continuato a parlare del leader di Italia Viva. “Nel suo speech è stato detto che non c’era nessun veto sul nome e voleva parlare dei Contenuti, ma nella nostra Costituzione vengono prima i nomi dei Contenuti, perché il presidente Mattarella deve dare un incarico a qualcuno per poter verificare una maggioranza…”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Responsabili? Penso chesia stato astuto ad assumere una posizione di astensione prima e di vaghezza poi sul, perché tiene insieme il gruppo”,Andreaospite di Lilli Gruber, a Otto e Mezzo su La 7. “Aver mantenuto questa ambiguità gli hadi mantenere anche l’unità di”, ha detto ancora il vice segretario che ha poi continuato a parlare del leader di. “Nel suo speech è stato detto che non c’era nessun veto sul nome e voleva parlare deinuti, ma nella nostra Costituzione vengono prima i nomi deinuti, perché il presidente Mattarella deve dare un incarico a qualcuno per poter verificare una maggioranza…”, ...

