GF Vip: i concorrenti snobbano un regalo per Elisabetta Gregoraci – VIDEO (Di giovedì 28 gennaio 2021) Al GF Vip, nonostante non faccia più parte dei concorrenti. Elisabetta Gregoraci continua a ricevere sorprese da parte dei suoi fan, ma come avranno reagito i concorrenti? Protagonista indiscussa di questa quinta edizione del GF Vip è stata senza dubbio Elisabetta Gregoraci. Nonostante abbia scelto di abbandonare la casa più spiata d’Italia a dicembre, non L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 28 gennaio 2021) Al GF Vip, nonostante non faccia più parte deicontinua a ricevere sorprese da parte dei suoi fan, ma come avranno reagito i? Protagonista indiscussa di questa quinta edizione del GF Vip è stata senza dubbio. Nonostante abbia scelto di abbandonare la casa più spiata d’Italia a dicembre, non L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

akamichelito : Lo show non è di Zorzy ma è la diretta coi concorrenti di Grande Fratello VIP. - infoitcultura : Gf Vip, Maria Teresa Ruta umiliata dagli altri concorrenti. Lei scoppia a piangere. Fan furiosi: «Vergognatevi» - szalex7 : @sisisonoiosi @silvysteven Unica davvero vip non pensò proprio, che tu voglia tutte le persone in studio ed ex conc… - MariarosaBelpa1 : A me mi fa veramente schifo vedere tutto sta cattiveria sia dentro la casa del grande fratello VIP che fuori per d… - oldwildtrash : Il prossimo anno nella nuova edizione in ogni prima serata (dalle 21 circa alle 23) farei fare ai concorrenti dei p… -