General Motors ha detto che dal 2035 tutte le sue auto saranno elettriche

RaiNews : Stop a motori diesel e benzina #Auto - DarioGiuffrida1 : RT @RaiNews: Stop a motori diesel e benzina #Auto - sergimagugliani : RT @RaiNews: Stop a motori diesel e benzina #Auto - morettweet : RT @RaiNews: Stop a motori diesel e benzina #Auto - RaiNews : Stop a motori diesel e benzina #Auto -

Ultime Notizie dalla rete : General Motors

FormulaPassion.it

NEW YORK - Svolta verde per General Motors. Il colosso di Detroit prevede di investire 27 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni in auto elettriche e autonome, in aumento rispetto ai ...NEW YORK. – Svolta verde per General Motors. Il colosso di Detroit punta a mettere fine alla produzione di auto e camion diesel e a benzina entro il 2035, rendendo tutta la sua nuova flotta veicoli el ...