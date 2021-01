Francesco Monte sbotta per le frasi di Tommaso Zorzi: “Chi si fa i ca*** suoi campa 100 anni, a tutto c’è un limite” (FOTO) (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il rampollo meneghino litiga con Giulia Salemi Da quando la sua ex fiamma Giulia Salemi è una concorrente del Grande Fratello Vip 5, più di un’occasione è stata menzionata la sua relazione sentimentale con Francesco Monte, nata proprio all’interno della casa più spiata d’Italia nel 2018. L’ex tronista di Uomini e Donne, che ha da poco ha iniziato una carriera come cantante, fino ad oggi è rimasto in silenzio.a nelle ultime ore, dopo le ultime dichiarazioni di Tommaso Zorzi, non ha resistito più ed è sbottato sul suo profilo Instagram. Le dichiarazioni di Tommaso Zorzi su Francesco Monte Dopo la diretta del Grande Fratello Vip 5 del lunedì, Tommaso Zorzi a notte inoltrata, nel bel mezzo di una ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il rampollo meneghino litiga con Giulia Salemi Da quando la sua ex fiamma Giulia Salemi è una concorrente del Grande Fratello Vip 5, più di un’occasione è stata menzionata la sua relazione sentimentale con, nata proprio all’interno della casa più spiata d’Italia nel 2018. L’ex tronista di Uomini e Donne, che ha da poco ha iniziato una carriera come cantante, fino ad oggi è rimasto in silenzio.a nelle ultime ore, dopo le ultime dichiarazioni di, non ha resistito più ed èto sul suo profilo Instagram. Le dichiarazioni disuDopo la diretta del Grande Fratello Vip 5 del lunedì,a notte inoltrata, nel bel mezzo di una ...

