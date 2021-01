Firenze | arrestati due marocchini | per spaccio di droga

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Si tratta di due cittadini originari del Marocco di 33 e 30 anni, senza fissa dimora, irregolari sul territorio nazionale, entrambi già noti per reati in materia di stupefacenti

Si tratta di due cittadini originari del Marocco di 33 e 30 anni, senza fissa dimora, irregolari sul territorio nazionale, entrambi già noti per reati in materia di stupefacenti ...