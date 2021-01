Esplosione in garage, i pompieri trovano un uomo morto (Di giovedì 28 gennaio 2021) I vigili del fuoco accorrono per spegnere un incendio deflagrato in un box auto. Al suo interno c’è il cadavere di un uomo morto. Una Esplosione molto forte è avvenuta a Spinea, località veneta situata nel territorio di Mestre, in provincia di Venezia. Verso le ore 01:15 di giovedì 28 gennaio 2021 la deflagrazione ha L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 28 gennaio 2021) I vigili del fuoco accorrono per spegnere un incendio deflagrato in un box auto. Al suo interno c’è il cadavere di un. Unamolto forte è avvenuta a Spinea, località veneta situata nel territorio di Mestre, in provincia di Venezia. Verso le ore 01:15 di giovedì 28 gennaio 2021 la deflagrazione ha L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

