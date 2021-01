Esplosione ed incendio in un garage: uomo ritrovato carbonizzato (Di giovedì 28 gennaio 2021) Durante la scorsa notte, un uomo è morto carbonizzato in seguito ad un incendio scoppiato in un garage di Spinea, in provincia di Venezia. Inutili i tentativi dei soccorsi. Un uomo di 45 anni è morto carbonizzato in seguito ad un incendio divampato la scorsa notte in all’interno di un garage di un’abitazione, sita in L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 28 gennaio 2021) Durante la scorsa notte, unè mortoin seguito ad unscoppiato in undi Spinea, in provincia di Venezia. Inutili i tentativi dei soccorsi. Undi 45 anni è mortoin seguito ad undivampato la scorsa notte in all’interno di undi un’abitazione, sita in L'articolo proviene da YesLife.it.

lapiazzaweb : L'esplosione a #Spinea è stata causata da un incendio in un garage staccato dall'abitazione - TongueRough : Dopo l’incendio dell’impianto indiano, l’esplosione del più grande stabilimento d’idroclorochina, ora la bomba in q… - medeadicyta : RT @tiziodesio: Si può intravedere nel fumo dei roghi la moralità delle case farmaceutiche, ma si deve guardare bene. Un'esplosione li un i… - tiziodesio : Si può intravedere nel fumo dei roghi la moralità delle case farmaceutiche, ma si deve guardare bene. Un'esplosione… - LucaCisternino1 : RT @ultimenotizie: Almeno 3 morti a #Madrid per l'esplosione che ha distrutto un palazzo in centro. Crollati in particolare gli ultimi tre… -