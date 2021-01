Dzeko-Fonseca, la tensione resta. I messaggi al tecnico nella chat di Whatsapp (Di giovedì 28 gennaio 2021) Le tensioni tra Dzeko e Fonseca non sono finite. Il resto del gruppo però pare propendere per il tecnico portoghese web sourceContinuano i giorni di altissima tensione in casa Roma. La squadra giallorossa, infatti, nonostante sia riuscita a battere lo Spezia in campionato al fotofinish con un gol di Pellegrini, è ancora alle prese con la questione legata al suo capitano Edin Dzeko. Il bosniaco ha usato parole dure verso Paulo Fonseca dopo la sconfitta in Coppa Italia, avvenuta sia sul campo sia a tavolino, e da quel momento tra i due è calato il buio. Il rapporto in realtà era già ai minimi termini dopo l’uscita di scena in Europa League contro il Siviglia della scorsa stagione ed è peggiorato dopo che Edin è stato costretto a rimanere a Roma per il mancato acquisto di Milik. Domenica ... Leggi su instanews (Di giovedì 28 gennaio 2021) Le tensioni tranon sono finite. Il resto del gruppo però pare propendere per ilportoghese web sourceContinuano i giorni di altissimain casa Roma. La squadra giallorossa, infatti, nonostante sia riuscita a battere lo Spezia in campionato al fotofinish con un gol di Pellegrini, è ancora alle prese con la questione legata al suo capitano Edin. Il bosniaco ha usato parole dure verso Paulodopo la sconfitta in Coppa Italia, avvenuta sia sul campo sia a tavolino, e da quel momento tra i due è calato il buio. Il rapporto in realtà era già ai minimi termini dopo l’uscita di scena in Europa League contro il Siviglia della scorsa stagione ed è peggiorato dopo che Edin è stato costretto a rimanere a Roma per il mancato acquisto di Milik. Domenica ...

