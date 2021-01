Dove vedere la partita tra Cagliari e Sassuolo in TV e streaming (Di giovedì 28 gennaio 2021) Cagliari – Sassuolo è il match valido per la 20 giornata del campionato di Serie A, stagione 2020-2021. A seguire trovate tutte le informazioni su Dove vedere Cagliari Sassuolo in streaming e quale piattaforma tra Sky o Dazn detiene l’esclusiva. Dove vedere Cagliari Sassuolo: Sky o Dazn? La partita tra Cagliari e Sassuolo sarà trasmessa da Sky il giorno 30 Gennaio alle ore 15:00. Dove vedere Cagliari Sassuolo in TV Per vedere Cagliari – Sassuolo in TV hai bisogno di un abbonamento Sky con il pacchetto Sky Calcio. Se soddisfi questo ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 28 gennaio 2021)è il match valido per la 20 giornata del campionato di Serie A, stagione 2020-2021. A seguire trovate tutte le informazioni suine quale piattaforma tra Sky o Dazn detiene l’esclusiva.: Sky o Dazn? Latrasarà trasmessa da Sky il giorno 30 Gennaio alle ore 15:00.in TV Perin TV hai bisogno di un abbonamento Sky con il pacchetto Sky Calcio. Se soddisfi questo ...

