Disastro di Pioltello, il gip archivia le accuse contro i vertici di Trenord (Di giovedì 28 gennaio 2021) Quasi tre anni esatti dal deragliamento a Pioltello il gip del tribunale di Milano Sofia Fioretta ha archiviato le posizioni di Cinzia Farisè e Alberto Minoia, all'epoca dei fatti amministratore delegato e direttore operativo di Trenord, e di Amedeo Gargiulo e Giovanni Caruso, dirigenti dell'agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Le indagini, da quanto emerge, avrebbero escluso problemi al treno 10452 che il 25 gennaio 2018 deragliò in corrispondenza della stazione di Pioltello, causando la morte di tre persone (due bergamasche) e il ferimento di altre 46. Nel procedimento rimangono indagati per Disastro ferroviario colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose due manager di Rete Ferroviaria Italia e sette dipendenti: il gup a febbraio deciderà sulla richiesta di rinvio a giudizio ...

