Covid | monitoraggio Gimbe | “Continua lenta discesa curva | ma crolla distribuzione dei vaccini”

(Di giovedì 28 gennaio 2021) ROMA – Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 20-26 gennaio 2021, rispetto alla precedente, “una riduzione dei nuovi casi (85.358 vs 97.335). Scendono anche casi attualmente positivi (482.417 vs 535.524), ricoveri con sintomi (21.355 vs 22.699) e terapie intensive (2.372 vs 2.487); lieve calo dei decessi (3.265 vs 3.338)”. Così in un comunicato la Fondazione Gimbe. In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: Decessi: 3.265 (-2,2%) Terapia intensiva: -115 (-4,6%) Ricoverati con sintomi: -1.344 (-5,9%) Nuovi casi: 85.358 (-12,3%) Casi attualmente positivi: -53.107 (-9,9%),