Covid-19, ansia, stress o timore di contagio: attività di supporto psicologico per docenti e studenti (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell’anno scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’attenzione alla salute e ilper il personale scolastico e per glirappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell’anno scolastico. L'articolo .

Una bambina scozzese non si reca a scuola dal aprile a causa delle conseguenze a lungo termine del Covid, tra cui letargia e frequenti mal di testa.

Il Covid ha causato insonnia? I rimedi naturali

Chi durante il lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19 non abbia sofferto di insonnia può considerarsi fortunato: le cause sono legate alla paura, ai nuovi ritmi, all’eccessiva sedentarietà. Ma ci s ...

