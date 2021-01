Coppa Italia 2021: Napoli - Spezia 4 - 2. La squadra di Gattuso in semifinale (Di venerdì 29 gennaio 2021) Napoli - Spezia è finita 4 - 2 e ha chiuso stasera il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia . Dopo le vittorie di Inter , Atalanta e Juventus , la squadra di Gattuso ha fatto rispettare il ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021)è finita 4 - 2 e ha chiuso stasera il quadro dei quarti di finale di. Dopo le vittorie di Inter , Atalanta e Juventus , ladiha fatto rispettare il ...

