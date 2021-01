Come leggere i dati Covid: in 12 regioni il virus rallenta (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’incidenza dei ricoveri ordinari su 100mila abitanti nell’ultima settimana aumenta solo in due regioni (Umbria e Puglia), che sono quindi in controtendenza, mentre è stabile o in calo nelle altre. Umbria e Puglia sono anche tra le regioni in cui aumenta l’incidenza dei ricoveri in terapia intensiva (insieme a Campania, Liguria, Friuli, Sicilia, Valle d’Aosta e Bolzano). L’incidenza dei ricoveri in terapia intensiva cala invece nelle altre 12 regioni e nella provincia di Trento. A registrare il record di vittime su 100mila abitanti nell’ultima settimana è (di nuovo) il Friuli, seguito da provincia autonoma di Trento e Veneto. In generale i dati, a confronto con la scorsa settimana e con quelli di 15 giorni fa, mostrano nella maggior parte delle regioni una decrescita dei ricoveri (sia ordinari sia in ... Leggi su tpi (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’incidenza dei ricoveri ordinari su 100mila abitanti nell’ultima settimana aumenta solo in due(Umbria e Puglia), che sono quindi in controtendenza, mentre è stabile o in calo nelle altre. Umbria e Puglia sono anche tra lein cui aumenta l’incidenza dei ricoveri in terapia intensiva (insieme a Campania, Liguria, Friuli, Sicilia, Valle d’Aosta e Bolzano). L’incidenza dei ricoveri in terapia intensiva cala invece nelle altre 12e nella provincia di Trento. A registrare il record di vittime su 100mila abitanti nell’ultima settimana è (di nuovo) il Friuli, seguito da provincia autonoma di Trento e Veneto. In generale i, a confronto con la scorsa settimana e con quelli di 15 giorni fa, mostrano nella maggior parte delleuna decrescita dei ricoveri (sia ordinari sia in ...

