Come esercitare al meglio una leadership al femminile

Corso gratuito per giovani donne sostenuto dal Soroptimist Club dell'Aquila

L'AQUILA – Gender gap, al via il bando per il corso sulla leadership femminile rivolto a giovani donne fino 28 anni di età in possesso di laurea specialistica o magistrale e ottima conoscenza della lingua inglese, residenti o domiciliate nei Comuni in cui operano i Club Italiani del Soroptimist International.

"Il Club dell'Aquila sostiene il progetto nazionale per offrire questa opportunità anche alle giovani donne del proprio territorio", afferma la presidente Francesca Pompa specificando che il corso è teso ad integrare le attitudini e le componenti femminili verso prospettive nuove e modi diversi di affrontare e risolvere i problemi.

Francesca Pompa, presidente Soroptimist Club L'Aquila.

Il percorso formativo, completamente gratuito e realizzato in collaborazione ...

