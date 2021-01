Cassano: “Al Real Madrid con Capello mi abbuffavo di Nutella, ingrassai di 14 chili in 7 mesi” (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Al Real Madrid non c’avevo un cazzo da fare, e mangiavo Nutella a cucchiaiate. Presi 14 chili in 7 mesi”. Show di Antonio Cassano a Bobo Tv in collegamento con Fabio Cannavaro e Bobo Vieri. Cassano ricorda con gli ex compagni la sua avventura al Real Madrid con Capello, e i suoi problemi a tenere il peso-forma, tra le risate generali. “A Madrid, subito dopo essere arrivato ho perso 12 chili, poi è arrivato Cannavaro e li ho ripresi. Al Real Madrid la Nutella era uno degli sponsor e ogni mese ci davano cinque chili di prodotto gratis“. “Quando è arrivato Capello ho fatto due gol in due partite e mi ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Alnon c’avevo un cazzo da fare, e mangiavoa cucchiaiate. Presi 14in 7”. Show di Antonioa Bobo Tv in collegamento con Fabio Cannavaro e Bobo Vieri.ricorda con gli ex compagni la sua avventura alcon, e i suoi problemi a tenere il peso-forma, tra le risate generali. “A, subito dopo essere arrivato ho perso 12, poi è arrivato Cannavaro e li ho ripresi. Allaera uno degli sponsor e ogni mese ci davano cinquedi prodotto gratis“. “Quando è arrivatoho fatto due gol in due partite e mi ...

