Benevento, Depaoli: «Tre calciatori hanno influito nella mia scelta» (Di giovedì 28 gennaio 2021) Fabio Depaoli è un nuovo calciatore del Benevento: l’esterno si presenta ai nuovi tifosi chiarendo i motivi della sua scelta Fabio Depaoli è un nuovo calciatore del Benevento. Ecco le parole dell’esterno nella conferenza stampa di presentazione in cui spiega i motivi della sua scelta legata anche ad alcuni suoi ex compagni presenti in rosa. scelta – «Ho avuto la fortuna di ritrovare vecchi compagni di squadra come Hetemaj, Caprari e Barba, tutti mi hanno parlato bene dell’ambiente e della società». LEGGI LE DICHIARAZIONI SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Fabioè un nuovo calciatore del: l’esterno si presenta ai nuovi tifosi chiarendo i motivi della suaFabioè un nuovo calciatore del. Ecco le parole dell’esternoconferenza stampa di presentazione in cui spiega i motivi della sualegata anche ad alcuni suoi ex compagni presenti in rosa.– «Ho avuto la fortuna di ritrovare vecchi compagni di squadra come Hetemaj, Caprari e Barba, tutti miparlato bene dell’ambiente e della società». LEGGI LE DICHIARAZIONI SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

ottopagine : Benevento, Depaoli: 'Pronto per sfidare l'Inter' #Benevento - salvione : Benevento, Gaich punta la Sampdoria. Depaoli è già pronto - sportli26181512 : Benevento, Gaich punta la Sampdoria. Depaoli è già pronto: L'attaccante argentino sta per ultimare i test medici, m… - FcInterNewsit : Qui Benevento - Inzaghi lancia subito Depaoli. Gaich salta l'Inter - infoitsport : Qui Benevento - Oggi primo allenamento per Depaoli: possibile l'impiego con l'Inter -