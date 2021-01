A Sorrento scuole superiori chiuse fino al 28 febbraio. Il sindaco: insistere sulle misure di rigore (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il sindaco di Sorrento (in provincia di Napoli) Massimo Coppola ha firmato un'ordinanza con la quale si proroga, per l'intero mese di febbraio, la sospensione dell'attività didattica in presenza per tutti gli istituti superiori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ildi(in provincia di Napoli) Massimo Coppola ha firmato un'ordinanza con la quale si proroga, per l'intero mese di, la sospensione dell'attività didattica in presenza per tutti gli istituti. L'articolo .

Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, ha firmato un'ordinanza con la quale si proroga, per l'intero mese di febbraio, la sospensione dell'attività didattica in presenza per tutti gli istituti di is ...

