A chi devo praticare un rapporto orale per lavorare in Rai? (2 la vendetta)

Il mio intervento a Non è la l'Arena di Massimo Giletti ha creato scalpore. Miracoli della televisione e del talk show molto seguito… nel 2018 avevo pubblicato un articolo con la stessa frase che aveva ottenuto minor eco. Quantomeno a questo punto il governo non può dire che non gli è stato detto. La questione è semplice e credo che pochi possano contestare che vi sia un problema. Qualche anno fa emerse lo scandalo Vallettopoli, che rese evidente un mal costume stranoto, quello dei favori sessuali richiesti da funzionari televisivi e politici in cambio di lavoro. Ma al di là del mercinomio sessuale credo sia evidente anche ai sassi che la Rai viene gestita in modo tale che il pubblico non ha voce se non nei dati fragili forniti dal sistema di rilevamento degli ascolti. Chiaramente ci sono funzionari che sono grandi professionisti che danno spazio alla sperimentazione ...

L'ex star di Baywatch è convolata nuovamente a nozze. Scopriamo insieme quando e chi ha scelto stavolta come coniuge la bella attrice ...

Con un post sulla sua pagina Facebook Chiara Appendino commenta la condanna a un anno e sei mesi di reclusione decisa in primo grado ...