Zingaretti sostiene il Conte Ter con un' ampia base parlamentare

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Io condivido e chiedo il mandato sulla proposta a Mattarella di un incarico aper dare vita ad un governo che raccolga il suo appello a un nuovo governo europeista che possa contare su”. Nicolavede un “passaggio strettissimo” per uscire dalla “irresponsabile” crisi di Governo causata da un “errore politico grave” di Matteo Renzi, e sottolinea che “in questo Parlamento Giuseppeè un punto di equilibrio credibile”. Nel suo intervento alla Direzione nazionale del Pd, il segretario propone quindi unTer con una più “”. “Noi, parafrasando Aldo Moro, non dobbiamo neanche commettere l’errore di lambire una politica lontana dalla gente. Il salto ...

Il PD ha dato il via alla direzione generale del partito, a poche ore dall'inizio delle consultazioni al Quirinale. Ad aprire i lavori, il segretario Nicola ..."Nessun veto, ma un aspetto politico da tenere in considerazione, non per spirito polemico che non mi appartiene, ma perché noi verremo giudicati dagli italiani in merito alla sincerità e alla credibi ...