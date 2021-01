UPAS, anticipazioni 28 gennaio: Lara vuole vendicarsi di Roberto (Di mercoledì 27 gennaio 2021) UPAS, anticipazioni 28 gennaio: Michele e Silvia continuano ad indagare sul loro aggressore. Per quando riguarda il lavoro, la donna ritiene di aver aiutato Diego, ma i problemi sono finiti? Intanto Michele, insieme a Vittorio, è ancora alle prese con Chiara in radio: il primo è sempre più in crisi, mentre il secondo ha forse trovato una via d’uscita. Infine protagonista della prossima punta sarà Lara, la quale, stanca che Roberto non abbia dimenticato Marina, medita vendetta, ma questa si ritorcerà contro di lei. Silvia speranzosa per Diego, Michele sempre più in difficoltà Mentre con Michele continua a cercare la persona che li ha aggrediti, Silvia è soddisfatta di aver fatto tornare Diego al “Vulcano” come suo collaboratore per aiutarlo. Ma basterà, considerando i problemi del giovane? A proposito ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 27 gennaio 2021)28: Michele e Silvia continuano ad indagare sul loro aggressore. Per quando riguarda il lavoro, la donna ritiene di aver aiutato Diego, ma i problemi sono finiti? Intanto Michele, insieme a Vittorio, è ancora alle prese con Chiara in radio: il primo è sempre più in crisi, mentre il secondo ha forse trovato una via d’uscita. Infine protagonista della prossima punta sarà, la quale, stanca chenon abbia dimenticato Marina, medita vendetta, ma questa si ritorcerà contro di lei. Silvia speranzosa per Diego, Michele sempre più in difficoltà Mentre con Michele continua a cercare la persona che li ha aggrediti, Silvia è soddisfatta di aver fatto tornare Diego al “Vulcano” come suo collaboratore per aiutarlo. Ma basterà, considerando i problemi del giovane? A proposito ...

redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni La #trama di #domani, #28gennaio - infoitcultura : UPAS, anticipazioni 26 gennaio: Michele e Silvia sempre più in crisi, Vittorio ha un’idea - infoitcultura : UPAS, anticipazioni 27 gennaio: Michele sempre angosciato per il lavoro, ma tace con Silvia - infoitcultura : UPAS | anticipazioni 27 gennaio | Michele sempre angosciato per il lavoro | ma tace con Silvia - UgoBaroni : RT @redazionetvsoap: #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni La #trama di #domani, #27gennaio -