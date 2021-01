Tutte le nuove tv Philips del 2021

Leggi su wired

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Foto:)Tante novità in ambito tv per, che ha appena svelato la linea. Con il nuovo processore P5 di quinta generazione, il supporto dell’interfaccia hdmi 2.1 e schermi xxl sempre più abbondanti, lo storico brand punterà naturalmente sulla qualità degli oled, ma anche sulle potenzialità della tecnologia mini-led, che sarà uno dei trend dell’anno in corso. Le tvper i primi mesi delproseguiranno anche nel miglioramento dell’esperienza audio, della ricerca dei materiali naturali e sull’apprezzata soluzione Ambilight che abbraccia i quattro lati per una visione più immersiva. La gammaOled 806/856 arriverà nel terzo trimestre nei formati 48”, 55”, 65” e 77” per il modello 806 e nei tagli da 55” e 65” per il 856. Saranno compatibili con gli ...