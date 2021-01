Tutte le criticità delle clausole dei contratti sui vaccini anti-Covid (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (foto: Kristine Wook/Unslpash)Per molti versi, soprattutto negli ultimi giorni, la campagna vaccinale sembra essersi trasformata più in una diatriba legale nazionale e internazionale che in un’operazione di salute pubblica. Con al centro soprattutto il contratto siglato tra la Commissione europea e Pfizer-Biontech, non tanto perché sia diverso dagli altri ma poiché è l’unico di cui possiamo già saggiare concretamente gli effetti. Il casus belli, almeno dal punto vista italiano, è stato l’ormai famoso rallentamento nella fornitura settimanale delle dosi, quella temporanea riduzione unilaterale che inizialmente era stata quantificata nel 29%. In realtà però qualche malumore si era già palesato per il fatto che i contratti stipulati non siano pubblicamente disponibili, ma anzi risultino vincolati a precise clausole di ... Leggi su wired (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (foto: Kristine Wook/Unslpash)Per molti versi, soprattutto negli ultimi giorni, la campagna vaccinale sembra essersi trasformata più in una diatriba legale nazionale e internazionale che in un’operazione di salute pubblica. Con al centro soprattutto il contratto siglato tra la Commissione europea e Pfizer-Biontech, non tanto perché sia diverso dagli altri ma poiché è l’unico di cui possiamo già saggiare concretamente gli effetti. Il casus belli, almeno dal punto vista italiano, è stato l’ormai famoso rallentamento nella fornitura settimanaledosi, quella temporanea riduzione unilaterale che inizialmente era stata quficata nel 29%. In realtà però qualche malumore si era già palesato per il fatto che istipulati non siano pubblicamente disponibili, ma anzi risultino vincolati a precisedi ...

HomoItalicus : RT @molise5stelle: ?? In diretta da #Agnone, Andrea Greco e Vittorio Nola ci raccontano di gestione dell'emergenza #COVID, delle nostre stru… - molise5stelle : ?? In diretta da #Agnone, Andrea Greco e Vittorio Nola ci raccontano di gestione dell'emergenza #COVID, delle nostre… - RaffaeleFerro7 : @jeperego Tutto compreso nel prezzo. Grazie @carloalberto ho potuto leggere l’analisi di un prof (credo di Modena)… - fisco24_info : Rafforzamento patrimoniale: le modifiche della legge di Bilancio non superano tutte le criticità: Il rafforzamento… - crpiemonte : per @AvettaAlberto è necessario con il lavoro tecnico far emergere tutte le criticità dell'elenco, in modo scientif… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutte criticità Rafforzamento patrimoniale: le modifiche della legge di Bilancio non superano tutte le criticità Ipsoa