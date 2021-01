Torino, Piazza San Carlo: sindaco Appendino condannata a un anno e 6 mesi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Chiara Appendino , sindaco di Torino , è stata condannata, con rito abbreviato, per i fatti di Piazza San Carlo a un anno e sei mesi, con sospensione condizionale della pena. Condannati a 18 mesi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Chiaradi, è stata, con rito abbreviato, per i fatti diSana une sei, con sospensione condizionale della pena. Condannati a 18...

MediasetTgcom24 : Torino, Piazza San Carlo: condannata sindaca Appendino - fattoquotidiano : Torino, la sindaca Appendino condannata a un anno e sei mesi per i fatti di piazza San Carlo - HuffPostItalia : Chiara Appendino è stata condannata a un anno e 6 mesi per i fatti di piazza San Carlo, a Torino - Radio1Rai : ??Tragedia Piazza San Carlo a Torino. Pm Pacileo dopo sentenza di condanna di tutti gli imputati: “Una condanna per… - BortoneMauro : RT @MaxNerozzi: Tutti condannati in abbreviato a 18 mesi i 5 imputati per la notte di piazza San Carlo del 3 giugno 2017 davanti al maxi sc… -