TFA sostegno VI ciclo, la preoccupazione dei candidati: pochi posti, cosa ne sarà degli idonei? (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Mancano gli insegnanti di sostegno specializzati: il Ministero ha addirittura creato una specifica graduatoria per docenti che pur senza titolo hanno già insegnato per almeno tre anni scolastici nel grado di scuola specifico, pur senza titolo. Una contraddizione in termini, a guardarla bene. I corsi di specializzazione non riescono a rispondere in tempo alla domanda che proviene dalle scuole, alle esigenze degli alunni, alle richieste delle scuole.

Venerdì scorso il Mi ha reso l’informativa ai sindacati sul nuovo PEI; presente per ANIEF Giovanni Portuesi, componente della ...

Sostegno. Informativa del Mi sul nuovo Pei: cambia modalità assegnazione ore. Anief: è inaccettabile

Il sindacato: “Si vuole ridurre il numero degli insegnanti, prima stabilizzare i precari”. E “non è accettabile che si proceda ad una riduzione delle ore da assegnare all’alunno disabile soprattutto q ...

