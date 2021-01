Smettere di fumare grazie alle sigarette elettroniche: tutto quello che devi sapere (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Le ultime rilevazioni hanno mostrato come nel corso degli ultimi anni un numero sempre crescente di fumatori sembri essere disposto a provare delle soluzioni alternative per abbandonare quest’abitudine a favore di prodotti diversi e più salutari. In particolare, molte persone sono riuscite a Smettere di fumare passando alle sigarette elettroniche. Come scegliere la migliore sigaretta elettronica I numeri sono in grado di cancellare qualsiasi tipo di dubbio: una recente ricerca pubblicata sulla nota rivista scientifica inglese Addiction dimostra che più di sei milioni di cittadini europei hanno smesso di fumare, ed il 35% di questi è riuscito a farlo proprio grazie alla sigaretta elettronica. Le e-cig si sono dimostrate valide alleate anche ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Le ultime rilevazioni hanno mostrato come nel corso degli ultimi anni un numero sempre crescente di fumatori sembri essere disposto a provare delle soluzioni alternative per abbandonare quest’abitudine a favore di prodotti diversi e più salutari. In particolare, molte persone sono riuscite adipassando. Come scegliere la migliore sigaretta elettronica I numeri sono in grado di cancellare qualsiasi tipo di dubbio: una recente ricerca pubblicata sulla nota rivista scientifica inglese Addiction dimostra che più di sei milioni di cittadini europei hanno smesso di, ed il 35% di questi è riuscito a farlo proprioalla sigaretta elettronica. Le e-cig si sono dimostrate valideate anche ...

