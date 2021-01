Signore e Signori all’Opera!

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Passioni e potenzialità di canto finora nascoste, o represse, possono trovare la strada per emergere attraverso il nuovo progetto del Teatro di San Carlo che dirige il coro del pubblico a casa. Al via dunque il corso online a cura del Maestro Carlo Morelli,promosso dal Teatro di San Carlo, che si configura come un interessante Laboratorio di canto per appassionati d’Opera a partire da La traviata di Giuseppe Verdi. Il videocorso rivolto agli amanti dell’Opera Liricaha realizzato 200 iscritti raccogliendo adesioni in tutta Italia oltre che all’estero in particolare in Francia, Belgio e Argentina.Prevede 15 lezioni disponibili ogni mercoledì su piattaforma Zoom. Tra gli obiettivi principali quello di far sperimentare l’emozione del palcoscenico al pubblico(di soli iscritti) cimentandosi nelle arie più popolari del repertorio lirico italiano. Obiettivi ambiziosi, ...