Schemi di governo: rimpasto M5S. Intanto Conte ha costituito il suo gruppo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il nuovo governo sposta ministeri, il rimpasto M5S è all’orizzonte. Intanto Conte ha formato il suo gruppo, è la base per un nuovo partito foto facebook Ministro Paola De MicheliSulla graticola ci sono i nomi di De Micheli e Catalfo, sarebbero le titolari del Ministero dei trasporti e del Lavoro a rischiare più di tutti. Sul punto di lasciare la sua posizione potrebbe esserci anche Bonafede, il guardasigilli e ambasciatore del giustizialismo pentastellato ha rappresentato il motivo dello scontro da non combattere. Insomma, quello del rimpasto è un problema tutto cinque stelle. Poche discussioni sui nomi proposti dal Partito Democratico, compreso Speranza unico esponente di LeU ma a capo di un ministero prezioso e mai come quest’anno importantissimo. Uno dei nodi ... Leggi su chenews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il nuovosposta ministeri, ilM5S è all’orizzonte.ha formato il suo, è la base per un nuovo partito foto facebook Ministro Paola De MicheliSulla graticola ci sono i nomi di De Micheli e Catalfo, sarebbero le titolari del Ministero dei trasporti e del Lavoro a rischiare più di tutti. Sul punto di lasciare la sua posizione potrebbe esserci anche Bonafede, il guardasigilli e ambasciatore del giustizialismo pentastellato ha rappresentato il motivo dello scontro da non combattere. Insomma, quello delè un problema tutto cinque stelle. Poche discussioni sui nomi proposti dal Partito Democratico, compreso Speranza unico esponente di LeU ma a capo di un ministero prezioso e mai come quest’anno importantissimo. Uno dei nodi ...

Giulian96594733 : @Cappellin_R @MarioScelzo1 Appunto, non vedo piramidi o schemi giuridici, sembra più un espediente 'attira consenso… - Giulian96594733 : @Cappellin_R @MarioScelzo1 Con tutto il rispetto, ma di '...schemi giuridici e maestose piramidi...' da parte del g… - vincenzo_celso : Me pare che ce so' più combinazioni possibili tra i partiti col futuro governo, che schemi de gioco nel Manchester… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: 'Se usciamo dagli schemi della politica così com'è oggi ed entriamo nella dinamica dell'unità nazionale della salvezza p… - ultimenotizie : 'Se usciamo dagli schemi della politica così com'è oggi ed entriamo nella dinamica dell'unità nazionale della salve… -

Ultime Notizie dalla rete : Schemi governo Crisi di governo, Toti tende la mano a Conte “ma non con questa maggioranza” IVG.it Schemi di governo: rimpasto M5S. Intanto Conte ha costituito il suo gruppo

Il nuovo governo sposta ministeri, il rimpasto M5S è all'orizzonte. Intanto conte ha formato il suo gruppo, è la base per un nuovo partito ...

Blocco dei licenziamenti per tutti fino al 30 aprile

Arriva la mini-proroga di un mese. Lo schema in due step del Tesoro: da maggio solo per i settori più colpiti. Il nodo dei 5 stelle e dei sindacati ...

Il nuovo governo sposta ministeri, il rimpasto M5S è all'orizzonte. Intanto conte ha formato il suo gruppo, è la base per un nuovo partito ...Arriva la mini-proroga di un mese. Lo schema in due step del Tesoro: da maggio solo per i settori più colpiti. Il nodo dei 5 stelle e dei sindacati ...