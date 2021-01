Rezza | ' C' è preoccupazione per le varianti Covid arrivate in Italia'

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) "In questo momento ci troviamo in una situazione particolarmente delicata. Nel momento in cui si stanno rendendo disponibili i vaccini, anche se ci sono difficoltà di approvvigionamento del tutto ...

Tele_Nicosia : Varianti Covid, Rezza: 'C'è preoccupazione' - globalistIT : - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: 'Le varianti di #Covid19 destano una certa preoccupazione'. Così il direttore generale della Prevenzione del ministero d… - MaggioreSimona : RT @ultimenotizie: 'Le varianti di #Covid19 destano una certa preoccupazione'. Così il direttore generale della Prevenzione del ministero d… - ultimenotizie : 'Le varianti di #Covid19 destano una certa preoccupazione'. Così il direttore generale della Prevenzione del minist… -

Ultime Notizie dalla rete : Rezza preoccupazione

Adnkronos

"In questo momento ci troviamo in una situazione particolarmente delicata. Nel momento in cui si stanno rendendo disponibili i vaccini, anche se ci sono difficoltà di approvvigionamento del tutto indi ...Si teme una minore risposta del vaccino, ma il virus mutato non ne minerà del tutto l'efficacia. Brusaferro: "Affrontare il problema insieme all'Ue" ...