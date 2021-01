repubblica : Gregoretti, processo a Salvini: acquisite nuove mail e lettere, anche di Conte - cronaca_news : Processo Gregoretti, le mail di Palazzo Chigi per la redistribuzione dei migranti. Domani la testimonianza di Conte… - rep_palermo : Gregoretti, processo a Salvini: domani audizione Conte, acquisite mail e lettere premier [aggiornamento delle 15:55] - cronaca_news : Gregoretti, processo a Salvini: acquisite nuove mail e lettere, anche di Conte - LaTor83 : RT @repubblica: Gregoretti, processo a Salvini: acquisite nuove mail e lettere, anche di Conte -

Ultime Notizie dalla rete : Processo Gregoretti

la Repubblica

Dopo alcune tappe a Lampedusa e Catania, la Gregoretti raggiunse il porto Nato di Augusta ... Nel gennaio 2020 la Giunta per le immunità del Senato autorizzò il processo per Salvini, confermata dal ...Un insegnante e un alunno della scuola Gaetano Longo, a Capaci, sono risultati positivi al Covid-19. Per questo il plesso di via Kennedy, che ospita le classi della primaria e alcune sezioni della scu ...