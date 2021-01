Pensioni Febbraio 2021 | continuano i pagamenti fino al 31 1 in posta | il calendario

Leggi su pensionipertutti

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) E’ iniziato il pagamento per lediper coloro che devono recarsi negli Ufficili, per il ritiro in contanti sarà effettuata una turnazione in ordine alfabetico come avvenuto anche nei mesi precedenti. E’ già possibile inoltre il ritiro presso gli oltre 7.000mat sparsi su territorio nazionale. Infine come ogni mese, gli over 75 possono delegare al ritiro i Carabinieri per ricevere la somma direttamente a casa. Vediamo tutti i dettagli e ilper cognome, come ha riportato la nota ufficiale di Poste Italiane. Pagamento: ritiro inal 31 gennaio, ilPoste Italiane comunica che le ...