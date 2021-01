Pagelle Juventus SPAL 4-0 | brillano Frabotta e Fagioli | dominante Rabiot

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)– Quarto di finale di Coppa Italia tra. I bianconeri dominano la gara nonostante l’ampio turnover. La sblocca Morata dal dischetto nel primo quarto d’ora. Raddoppiacon un gran gol da fuori area, su assist di Kulusevski. Brilla anche il debuttante, che dimostra grande qualità in regia. Terzo gol che arriva da Chiesa che pressa Tomovic e mette in porta Kulusevski che trova il gol. Infine gol anche per CHiesa che chiude ogni discorso, 4-0 e Juve-Inter in semifinale., i voti Buffon 6 – Chiamato in causa pochissime volte, dirige bene la squadra da leader. Dragusin 6,5 – Buona gara la sua con poche sbavature. Soffre un po l’attacco della ...