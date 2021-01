Meteo Roma: previsioni per giovedì 28 gennaio (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo asciutto nel corso della giornata con cieli generalmente poco nuvolosi al mattino, nubi in aumento nelle ore pomeridiane sempre senza fenomeni. In serata non vi saranno variazioni di rilievo dal punto di vista Meteorologico. Temperature comprese tra 0°C e +11°C. Meteo Lazio: previsioni per giovedì 28 gennaio Condizioni di tempo stabile nella giornata con qualche nube al mattino su tutto il territorio; nuvolosità via via più compatta nel corso del pomeriggio sulla costa e sulle zone interne sempre senza fenomeni. Nubi diffuse anche in serata, ma con tempo asciutto su tutta la regione. Meteo Italia: previsioni per giovedì 28 gennaio Al Nord: Al mattino tempo asciutto con cieli irregolarmente nuvolosi su tutti i settori, deboli ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo asciutto nel corso della giornata con cieli generalmente poco nuvolosi al mattino, nubi in aumento nelle ore pomeridiane sempre senza fenomeni. In serata non vi saranno variazioni di rilievo dal punto di vistarologico. Temperature comprese tra 0°C e +11°C.Lazio:per28Condizioni di tempo stabile nella giornata con qualche nube al mattino su tutto il territorio; nuvolosità via via più compatta nel corso del pomeriggio sulla costa e sulle zone interne sempre senza fenomeni. Nubi diffuse anche in serata, ma con tempo asciutto su tutta la regione.Italia:per28Al Nord: Al mattino tempo asciutto con cieli irregolarmente nuvolosi su tutti i settori, deboli ...

