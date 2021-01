Massimo Cannoletta | pronto per una nuova avventura | “Dal prossimo mese…”

Leggi su chenews

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’ex campione de L’Eredità,, èad immergersi in unaed entusiasmante. Il divulgatore unisce passione e lavoro Fonte foto: FacebookÈ stato il campione più longevo e che ha battuto ogni record possibile. È stato anche uno dei più amati concorrenti del game show di Rai Uno, L’Eredità. Naturalmente stiamo parlando diche ha saputo conquistare il cuore del pubblico e anche del conduttore Flavio Insinna. Nella vita, di professione fa il divulgatore storico-artistico. Come sappiamo ha viaggiato in lungo e in largo per il globo, anche a bordo di una nave da crociera raccontando la storia e le peculiarità dei posti che incontrava. Durante il programma su Rai Uno, è stato anche definito il “google ...